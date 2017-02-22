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Kadınların gözünden: 28 ŞUBAT

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Kadınların gözünden: 28 ŞUBAT
İzmit Belediyesi ile Kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı İzmit İlçe Temsilciliği ortaklığında önemli bir etkinliğe daha imza atılacak

Hanımlar Gözünden 28 Şubat adlı panel, 24 Şubat Cuma günü saat 19.30 da  Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak. 28 Şubat Postmodern Darbenin ülkemize ve milletimize verdiği zararların konuşulacağı panelin konukları arasında Aile ve Sosyal Politikalar eski bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olan R.Sezer Katırcıoğlu, 28 Şubat Platformu Başkanı Mine İpek ve İmkander Başkanı Nuray Canan Bezircan’ın olduğu kaydedildi. Yetkililer, büyük ilgi görmesi beklenen panelin herkese açık olduğunu söylediler.

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