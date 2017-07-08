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Kadriye Altundal vefat etti

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Kadriye Altundal vefat etti
Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi Okur Sokak adresinde ikamet eden Petkim emeklisi merhum Mustafa Altundal’ın eşi İŞKUR emeklisi Kadriye Altundal (63) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Kadriye Altundal’ın cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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