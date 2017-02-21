1 çocuk annesi Kadriye Fidan’ın cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Kadriye Fidan vefat etti
İzmit Veliahmet Mahallesi Hacıkasım Sokak No.16/9’da ikamet eden emekli hava astsubayı merhum Nuri Fidan’ın eşi Kadriye Fidan(90) kanser nedeniyle vefat etti.
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