Kadriye ve Murat nikah masasına oturdu

Körfez’de bulunan Kabris Güzellik Merkezi'nin sahiplerinden Kadriye Yıldız ile CNC Abkan Operatörü Murat Korkmaz, bir ömür boyu sürecek birliktelik için 'evet' dedi. Çiftin nikahı Körfez Belediyesi Tütünçiftlik Nikah Salonu'nda gerçekleştirilirken törene Yıldız ve Korkmaz ailelerinin yakınları katıldı.