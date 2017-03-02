Kaza akşam saatlerinde İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Uzun idaresindeki 34 TB 4872 plakalı otomobil ile Yasin Turan idaresindeki 10 KZ 157 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Yasin Turan ile diğer araçta bulunan Emine Taşar yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastenesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
Gebze'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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