Kahraman başkan, kurtardığı dalgıç ile buluştu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, denize atlayarak hayatını kurtardığı dalgıç ile bir araya geldi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 Mart Üsküdar Faciası sebebiyle anma töreni düzenlenmişti. Düzenlenen anma töreni sırasında bayan dalgıç Şenay Ertorun denizde fenalaşınca Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, hemen kravatını çıkartarak denize atlamış ve yüzerek dalgıcın yanına ulaşarak fenalaşan dalgıcı kıyıya çıkartmıştı.

TEKRAR DENEDİM, NEFES ALAMADIM

Dün denizde nelerin yaşandığını anlatan dalgıç Şenay Ertorun, “Dün yaşadığım olay gerçekten çok korkunç bir olaydı. Kimsenin yaşamasını istemem. O soğukta şok etkisi ile ne olduğunu hala anlamış değilim. Akşam kendimi toparlamaya başladığım zaman yavaş yavaş ne olup bittiğini anladım. Suyun altına çelengi hocamla birlikte indirdiğimiz zaman ben biranda nefes alamadığımı hissettim. Biz eğitim sırasında doğal navigasyon öğreniriz. Regülatörü mü çıkardım, doğal navigasyon yapıp tekrar taktım. Yine nefes alamadım. Tekrar denedim. Yine aynı şey olunca suyun üstüne çıkmaya çabaladım. BC'mi şişirmeye çalıştım o da şişmedi. Şoktaydım. Ben hayal meyal hatırlıyorum. Sadece ışığa doğru gitmeye çalıştım. Şok etkisiyle yüzeyde de neler olduğunu hatırlamıyorum. Karaya çıktığımda başkanımı gördüm. Kendisine çok minnettarım” dedi.

HEMEN KARAR VERDİM

Denizde fenalaşan dalgıcı kurtaran Karamürsel Belediye başkanı İsmail Yıldırım ise, “Geçmiş olsun diyorum bir kez daha. Onun sağlıklı olması bizim için en büyük hediye. Bu sporu yapanlar bilir, böyle şeylerle hepimiz karşılaşıyoruz. Dünkü olayda olaya benim müdahale etmemin sebebi bu olayın gelişinin veya gidişinin nasıl olduğunu bildiğim için müdahale ettim. Biz yukarıdan kendisine telkinde bulunduk aslında. O heyecanla insan bilinç kaybına uğrayabiliyor. Çok rahat bir hareketle BC sini şişirip hava da kalabilseydi böyle bir şey gerçekleşmeyebilirdi. Belinde ki ağırlık yüzünden ikinci bir fırsatı olmayınca hemen karar verdim ve kendisine ulaştım. Benim yaptığım bir şey yok, kızımızın yanına yaklaşıp BC sini şişirdim, o yukarda kendisi rahat kalabileceğini anlayınca onu karaya doğru yönlendirdik” şeklinde konuştu.

ÇIKARILMASI GEREKEN

Başkan Yıldırım, “Hepimizin başına hayatta her şey gelebilir. Her an bir yerlerde bir şeyle karşılaşabiliriz. Buradan bana göre çıkarılması gereken olay hepimiz ilk yardım eğitimi alması gerekiyor. Yapabilenler lütfen bu eğitimi alsınlar. Bu spor çok güzel bir spor. Su altı dünyasını herkese tavsiye ederim. İnsan dışarıda yaşadığı olayları suyun altına inince unutuyor. Bu tarz olaylarla nadir karşılaşıyoruz. Bu tarz şeyler insanları bu spordan uzaklaştırmamalı. Türkiye’de kaliteli dalgıç okulları var. Bu kızımız İstanbul’da oturuyor. Buraya eğitim almak için gelmiş. Tek yıldızlı. Ben inanıyorum ki çift yıldız ve üç yıldız olacak. Kendisine eğitmen olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bende onun gibi aynı şeyleri bu spora başladığımda yaşadım” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Şenay Ertorun, başkana bir kez daha teşekkür etti.