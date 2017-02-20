Kahraman: Özgürce oy kullanmak istiyoruz

16 Nisan’da gerçekleşecek olan referandumda görme engellilerin de oy kullanacağını hatırlatan GÖRSEM Şube Başkanı Dursun Kahraman, oy pusulalarının görme engelliler de düşünülerek hazırlanması gerektiğini söyledi.

Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) Şube Başkanı Dursun Kahraman ve Yönetim Kurulu üyeleri önceki gün Belediye İş Hanı içerisinde bulunan şube binalarında yaklaşan referandum ile ilgili basın açıklaması yaptı. Konu ile ilgili dernek adına basın açıklaması yapan Dursun Kahraman, 16 Nisan’da gerçekleşecek referandum seçiminde Türkiye’nin önemli bir seçim yaşayacağını belirterek, “Biz görme engelliler olarak bir başkasının yardımı olmadan oy kullanmak istiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu’nun bu anlamda çalışmalar yapmasını bekliyoruz” dedi.

“MAVİ KAPAK KAMPANYASI SÜRMELİ”

Verilecek olan oy pusulalarında görme engellilerin de anlayabileceği yazı stili ile oy pusulalarının hazırlanması gerektiğini vurgulayan Dursun Kahraman, “Eğer devlet bizi seçmen olarak görüyorsa bize bu anlamda yardımcı olması gerekmektedir. Bunu yapmak çok da zor değil. Biz sadece özgürce oy kullanmak istiyoruz” diye konuştu. Kahraman konuşmasının devamında geçmiş dönemde başlatılan ancak istismar edildiği gerekçesi ile son bulan ‘Mavi Kapak Kampanyası’nın yeniden başlaması adına görüşmeler yaptığını dile getirerek, “Bu kampanyanın yeniden istismara açık olmaması için resmi kuruluşlarla bağlantılı olarak bu kampanyanın sürmesini istiyoruz. Bu anlamda tüm kamu kurum ve kuruşlarının bizlere destek olmasını istiyoruz” dedi. Serkan BORLAK