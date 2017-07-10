Kahraman: Siyasetin nesnesi değil öznesiyiz

Yaklaşan kongre süreci öncesi gerçekleştirilen toplantıda konuşan AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, “Siyasetin nesnesi değil, öznesi olmanın verdiği haklı gururla kongre sürecimiz hayırlı olsun” dedi

AKP İl Gençlik Kolları, kongre süreci başlamadan önce yol haritasını belirlemek için kongre gündemli, icra kurulu, yönetim kurulu ve ilçe başkanları toplantısını İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman başkanlığında gerçekleştirdi.

“ÖRNEK OLMA ÇABASI”

Toplantıda konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, “Gençlik Kollarımız önemli seçimler, referandumlar ve ülke çapındaki kampanyalarda yapması gerekenin en iyisini yapmıştır. Kendinden sonra gelecek nesillere örnek olma çabası içinde bir yapılanma oluşturmuştur. Bizler de bu değerlere sahip çıkarak bu yolda sonuna kadar yürümemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Yapılacak olan kongrelerimizin vatanımız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siyasetin nesnesi değil, öznesi olmanın verdiği haklı gururla kongre sürecimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.