Kahraman şoföre bir maaş ikramiye

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark sürücüsü Eren Karadaş, Başkan Karaosmanoğlu tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi

İzmit - İstanbul Tuzla Hat 200'de görev yaparken aniden önüne çıkması nedeniyle köpeğe çarpan, daha sonra yolcuların tepkisine rağmen tedavisinin yapılmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark sürücüsü Eren Karadaş, Başkan Karaosmanoğlu tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi. Veterinerin ve sağlık ekiplerinin beklemesiyle örnek bir davranış sergileyen Karadaş'ı tebrik eden Karaosmanoğlu, "Eren kardeşimi güzel, sevgi dolu ve merhametli davranışı nedeniyle tebrik ediyorum. Kendisi çok doğru bir davranışı sergilediği. Gecenin karanlığında aniden önüne çıkan ve çarptığı yaralı köpeği orada bırakmadı sahip çıktı. Ortaya koyduğu bu tutum herkese örnek olmalıdır ve çoğalmalıdır" dedi.

"ONLARINDA BU DÜNYADA YAŞAMA HAKKI VAR"

İstanbul İçmeler mevkiine ulaştığında yola aniden çıkması nedeniyle çarptığı köpeğe sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyes Ulaşımpark Halk şöförü Eren Karadaş'ı makamında ağırlayan Başkan Karaosmanoğlu, "Tüm hayvanların bu dünyada yaşama hakkı vardır. Bütün canlılara merhamet etmeliyiz. Merhamet edeceğiz ki merhamet göreceğiz. Onun için eren kardeşimi bir kez daha tebrik ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızn ve bütün vatandaşlarımızın aynı şekilde davranmasını arzu ediyorum. Çevremizi ve hayvanları seveceğiz. Şunu bileceğiz ki onlarında bu dünyada yaşama hakkı var. Onları küçük göremeyiz ve insan gibi diğer canlılara duyarlı olamlıyız. Bu güzel davranışından dolayı Eren kardeşime bir maaş ikramiye veriyoruz" ifadelerini sarf etti.

BAŞKAN EREN'DEN DİNLEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark Genel Müdürü Yasin Özlü'nün de katıldığı görüşmede, günün anısına halk otobüsü sürücüsü Eren Karadaş'a plakette veren Karaosmanoğlu, yaşanan talihsiz hadiseyi bir kez de Eren'in ağzından dinledi. 200 Hat numaralı İzmit ile İstanbul Tuzla arasında sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü Eren Karadaş, aniden önüne çıkan köpeğin yerde kanlar içinde kaldığını gördüğünü, derhal yaralı köpeği aracına aldığını söyledi. İşe geç kalacaklarını söyleyen yolcuların tepkilerine rağmen olayı gerekli birimlere ileten Otobüs Şoförü Eren Karadaş, İçmeler Köprüsü’nün altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait veteriner ve ekiplere yaralı köpeği teslim etti.