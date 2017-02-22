  • BIST 88.799
  • Altın 143,882
  • Dolar 3,6160
  • Euro 3,7993
  • Kocaeli : 10 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 10 °C

Kahraman Tazeoğlu ile Körfez’de şiir dolu gece

»
Kahraman Tazeoğlu ile Körfez’de şiir dolu gece
Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan Kahraman Tazeoğlu, Körfezlilerin şiire doyduğu unutulmaz bir gece yaşattı.

Körfez Belediyesi’nin şubat ayı kültür sanat etkinliklerinin önceki günkü konuğu radyo programcısı ve şair Kahraman Tazeoğlu oldu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği programa; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş, meclis üyeleri, AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek, STK temsilcileri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

KİRAZ PLAKETİ TAKDİM ETTİLER

Gençlerin yoğun katılım sağladığı programda Kahraman Tazeoğlu, kendisinin şiir yazma serüveninden bahsetti. Tazeoğlu, şiirin, şairin yaşam süreci içerisinde içinde birikenleri, sıkıntıları ve sevinçleri dile getirmeye yardımcı olan bir araç olduğuna değindi. Şiire olan desteğinden dolayı Başkan Baran’a teşekkür eden Tazeoğlu, “Şiiri seven bir belediye başkanı olması çok güzel” ifadelerini kullandı. Program sonrasında ise Başkan Baran’ın eşi Bilge Baran ve Başkan Yardımcısı İsa Taş, Tazeoğlu’na kiraz maketi takdim etti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ana Sultan Anaokulu’na proje sınıfı22 Şubat 2017 Çarşamba 11:21
  • Kayı Boyu filminin oyuncuları Gölcük’teydi22 Şubat 2017 Çarşamba 11:17
  • Yılmaz: Derince için çok önemli projelerimiz var22 Şubat 2017 Çarşamba 11:15
  • Kahraman Tazeoğlu ile Körfez’de şiir dolu gece22 Şubat 2017 Çarşamba 11:09
  • KESK’e bağlı başkanlar mazbatalarını aldı22 Şubat 2017 Çarşamba 11:09
  • Hocalı şehitleri İzmit'te anılacak22 Şubat 2017 Çarşamba 11:04
  • CarrefourSA'yı Ali Ağaoğlu mu satın aldı?22 Şubat 2017 Çarşamba 10:37
  • 1 milyon kişi geçiş yaptı... Peki son gün ne zaman?22 Şubat 2017 Çarşamba 10:06
  • Trabzonlular fethi ve şehitleri unutmuyor22 Şubat 2017 Çarşamba 09:46
  • Savcı Sayan kalp krizi geçirdi!22 Şubat 2017 Çarşamba 09:40
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim