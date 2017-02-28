Kahraman Tazeoğlu okumanın önemini anlattı

Körfez Atatürk Anadolu Lisesi’nde öğrenci, öğretmen ve velilerle buluşan yazar Kahraman Tazeoğlu, okumanın ve yazmanın önemini vurgulayan anekdotlar anlattı

Körfez Atatürk Anadolu Lisesi, öğrencilerde okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla Yazar Kahraman Tazeoğlu ile söyleşi ve imza günü gerçekleştirdi. Atatürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen söyleşi ve imza gününe 770 öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Sadık Akar, akademik başarıya temel teşkil eden sınavlarda başarılı olmanın yolunun daha fazla kitap okumak olduğunu vurguladı.

KİTAP İMZALATTILAR

Yazar Kahraman Tazeoğlu ise kitaplarının yazılış hikayelerine, kitaplarındaki kahramanların oluşum sürecine değinerek kendi yaşamından okumanın ve yazmanın önemini vurgulayan anekdotlar anlattı. Ayrıca internetin; yazarların okuyucuya, okuyucunun da yazar ve kitaplara ulaşma da öneminden bahsetti. Söyleşi sonrasında öğrenci öğretmen ve yöneticiler Kahraman Tazeoğlu’nun son kitabı olan Mor’u yazara imzalatarak sohbet etme imkanı buldu.