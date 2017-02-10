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Kahraman’a doğum günü sürprizi

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Kahraman’a doğum günü sürprizi
AKP İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantısında İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’a il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe gençlik kolları başkanları doğum günü sürprizi hazırladı

AKP İl Gençlik Kolları Yönetimi Kurulu toplantısında İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’a sürpriz doğum günü yapıldı. Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cüneyt Şentürk, Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz, Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Volkan Bozkır ve Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık doğum günü pastası ile alkışlar içerisinde toplantı salonuna girdiler.

 

SÜRPRİZ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Emre Kahraman, doğum gününü kutlayan il yönetimine ve ilçe gençlik kolları başkanlarına teşekkür etti. Kahraman, “Biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ve güçlü ailenin bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Doğum günü sürpriziyle beni şaşırttığınız ve duygulandırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Allah birliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı. Doğum günü kutlamasının ardından İl Yönetim Kurulu toplantısına devam edildi.

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