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‘Kahve Hatırı’ projesiyle kadınlar eğitim aldı

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‘Kahve Hatırı’ projesiyle kadınlar eğitim aldı
Büyükşehir’e bağlı ekipler, ‘Kahve Hatırı’ projesi kapsamında Kadıköy Mahallesi Muhtarlığı binasında yapılan kadınlar gününe misafir olarak kadınlara çevre sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kadıköy Mahallesi’nde ikamet eden bayanların kendi aralarından muhtarlık binasında gerçekleştirdiği gün etkinliğine ‘Kahve Hatırı’ projesi kapsamında misafir oldu. Ekipler eğitmen Zübeyde Orgun eşliğinde, bayanlara çevre sağlığı konusunda bilgi aktardı.

 

ÇEVRE SAĞLIĞI KONUSUNDA EĞİTİM

Günlük yorgunluklarını atmak ve sosyalleşmek için gerçekleştirdikleri günde eğitim alan bayanlara, çevre sağlığı konusunda evlerinde alabilecekleri tedbirler anlatıldı. Özellikle evde kullanılan su bidonlarının ağızlarının kapalı tutulması gerektiğinin altını çizen eğitmen Orgun, “Evlerinizde bulunan saksıların diplerinde, su birikintisi olacak alanlarda su tutmamaya özen göstermeliyiz. Özellikle yağmur suyu biriken bölgelerde uzun süre su bırakılmamalıdır. Bilindiği üzere sağlık sorunu oluşturabilecek canlıların üreme alanları su içleridir’’ dedi.

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