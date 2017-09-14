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Kahvehane ile minibüse ateş açtılar

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Kahvehane ile minibüse ateş açtılar
Gölcük İlçesi'nde bir kahvehane ile park halindeki yolcu minibüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde, Gölcük Saraylı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, önce Saraylı Minibüs Durağı karşısında bulunan o saatte kapalı olan bir kahvehaneye, ardından da Gölcük-İzmit arasında yolcu taşıyan park halindeki 41 HB 636 plakalı yolcu minibüsüne ateş açtı. Şüpheliler kaçarken, silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemede, kahveye 7 kurşun, minibüse ise 13 kurşunun isabet ettiği tespit edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili, polis ekipleri soruşturma başlattı.


 

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