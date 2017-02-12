Kahvenin başına gelenler

Kamil Çöpür

Sabahların vazgeçilmezi,

Dostlukların aracı,

Hakkında “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var.” atasözü olan kahve.

Bu kahve ki, Osmanlı imparatorluğu döneminde bile helal mi, haram mı tartışması olan bir içecek. İnsan vücuduna bir sürü yararı olan kahvenin anavatanı Habeşistan veya Yemen olarak bilinir.

İnsan vücuduna bir sürü yararı olan bu içecek Mısır, İran, Irak, Suriye, Arabistan, Kuveyt gibi Orta Doğu ülkelerinde halkın vazgeçilmez bir içeceği olarak bilinmektedir.

Kahvenin önemini anlayan Türkler, İstanbul’da iki kahvehane açarlar.

O günün softaları “Müslümanlıkta kahve haramdır. Bu nedenle açılan kahvehanelerin kapatılması gerekir.” diye Kanuni Sultan Süleyman’a şikayet ederler.

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Kanuni Lokman Hekimi ve Şeyhülislamı bir araya getirerek bunların bu konudaki fikirlerini sorar. Lokman Hekim kahve içmenin haram olmadığını, aksine insan vücuduna yararlı olduğunu söyler. Şeyhülislam ise kahvenin haram olduğunu belirtir.

Kanuni karara varamayınca bu kez bilim adamlarını toplar ve onların görüşünü sorar. Onlar da kendi aralarında anlaşamazlar.

Kanuni bu nedenle o gün açılan kahvehanelere dokunmaz.

Çünkü evlerde artık tunç dibeklerde kahve dövülmektedir.

Dördüncü Murat geldiğinde tüm meyhaneleri ve kahvehaneleri kapatır.

İşin ilginç yanı o dönem İtalyanlar, İzmir ve İstanbul limanlarından kahve taşırlar kendi ülkelerine.

Bugün İtalyanların kendilerine has bir kahveleri var.

İtalyan kahvesi deyince herkes durup, şöyle bir düşünüyor.

Birinci İbrahim döneminde ise, kahvehanelerin açılmasına izin verilir.

İnsan sağlığına yararı olan kahvenin başına gelenlere bakın.

El oğlu yeni elementler bulurken, yeni bir dünyanın var olup, olmadığını araştırırken biz halen “Kahve helal mi, haram mı, saçının bir telinin görünmesi günah mı, değil mi?” bunları tartışıp duruyoruz.

Hele enerjimizi tükettiğimiz şeylere bakar mısınız?

Ülke içte terörle uğraşıyor, dışta resmen bir savaşın içindeyiz.

Enflasyon azmış, cari açık büyümüş.

Döviz başını almış gidiyor.

Tutana aşk olsun.

Başbakan doların bir buçuk ay daha artabileceğini söylüyor.

Ekonomik göstergeler pek de iyi değil. İşsizlik %12’ lere ulaşmış.

20 milyon açlık sınırında yaşıyor.

İçimden haykırmak geliyor.

Kardeşim haram mı, helal mi, günah mı, değil mi? tartışmasını bırakalım.

İçen içer.

Eğer haramsa onun günahı içene aittir.

Saçını örten örter, örtmeyen örtmez. günahı ona aittir.