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Kahveyi basıp kalabalığın üzerine ateş açtılar

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Kahveyi basıp kalabalığın üzerine ateş açtılar
Kandıra’nın Yağcılar Mahallesi’nde 10 kişi oldukları öne sürülen kalabalık bir grup, 2B toplantısının yapıldığı köy kahvehanesinde Mahalle Muhtarı Şerafettin Gökçe ve köy halkının üzerine ateş açtıktan sonra kayıplara karıştı.

Kandıra’nın Yağcılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda 10 kişi oldukları öne sürülen bir grup, 2B çalışmaları için Kocaeli’den gelen heyetin köy halkıyla yaptığı toplantı esnasında köy kahvehanesini bastı. Kandıralı olmadığı öne sürülen 6 kişi ve beraberindeki çevre köylerden olduğu söylenen 4 kişi, Mahalle Muhtarı Şerafettin Gökçe ve köy halkıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Kandıralı olmayan 6 şahıs, silahlarını çekerek Muhtar Gökçe ve köy halkının üzerine rastgele ateş açtı.

 

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Yaşanılan olay karşısında 2B için gelen memurlar ve köy halkı büyük şok yaşarken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı, tüm delilleri ve boş mermi kovanlarını toplayarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan tartışmanın neden kaynaklandığı veya şahısların kim olduğu hakkında bilgi vermeyen Mahalle Muhtarı Şerafettin Gökçe, konunun adli mercilerde olduğunu söyleyerek olayı doğruladı.

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