KAISİAD’lı iş adamları toplantıda bir araya geldi

Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin düzenlediği toplantıda konuşan dernek başkanı Haluk Mamik, “Burada amacımız, iş adamlarımızı kaynaştırarak derneklerimize ulaşmalarını sağlamaktır” dedi.

Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Ramada Plaza İzmit Otel’de sezonun ilk toplantısı yapıldı. Ev sahipliğini KAISİAD Başkanı Haluk Mamik’in üstlendiği toplantıya Serhat İlleri Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Derneği Başkanı Necdet Karataş, Türkiye Kars Ardahan Iğdır Vakıf Başkanı Mehmet Irak, Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Fatih Ekinci ve çok sayıda işadamı katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan Serhat İlleri Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Derneği Başkanı Necdet Karataş, “Özellikle Ramazan ayında yaptığımız etkinliklerde desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Geçen yıl Kars’ın kurtuluşu vesilesiyle yaptığımız Ankara seyahatinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çelenk koyduk. Bu sene de Kars’a seyahat etmek istiyoruz. Kocaeli’den bir heyetle katılmak istiyoruz. Derneğin önünden gitmek üzere 40 kişilik bir liste hazırlayacağız. 28-29 Ekim’de Çıldır Gölü’ne bir gezi düzenleyeceğiz. 30’unda da kutlama etkinliğine katılacağız, 1 Kasım’da da geri döneceğiz. Katılmak isteyenlerin ayın 27’sine kadar bize geri dönmelerini bekliyoruz. Bu davette olduğumuz için onur duydum” dedi.

Açık ara öndeyiz

Ardından söz alan Türkiye Kars Ardahan Iğdır Vakıf Başkanı Mehmet Irak, “Bizler gerçekten Kars olarak 3’üncü sıradayız. Ama Kars Ardahan Iğdır olarak bir araya geldiğimizde Kocaeli’de 36 bin farkla açık ara öndeyiz. Cumhurbaşkanımız dünya 5’ten büyük diyor, biz de diyoruz ki Kocaeli 5’ten büyük. Rizeliler, Trabzonlular, Artvinliler, Gümüşhanelilerin yanı sıra biz de varız. Bu dönem tüm siyasi partilere dedik ki kim bize yer verirse biz de onların yanındayız. Bize yer vermediler, asla karşılarında değiliz, ama yanlarında hiç değiliz. Bugüne kadar CHP’ye oy vermedim ama CHP benim hemşerimi oraya aldığında oy vereceğimi söylemiştim” dedi.

İlimize katkı sağlayacağız

Ardından söz alan Kars Ardahan Iğdır Sanayici İş Adamları Derneği (KAISİAD) Başkanı Haluk Mamik, “Siyaset de yapacağız, ticaret de. Biz Karslı olarak ticarette gerçekten çok önemli bir yerlere geldik. Buradaki amacımız iş adamlarımızı bir araya getirip tanıştırmak. İş adamlarımızı kaynaştırarak derneklerimize ulaşmayı hedefledik. Derneklerimiz çok çalışmalar yaptılar. Önce biz birlik beraberliği sağlayacağız. Ondan sonra ilimize katkı sunacağız. Yaz döneminden dolayı ara vermiştik. Bu ilk toplantımız olduğu için dernek başkanlarımızı üyelerimizi davet edelim dedik. Bu toplantıların kendi açımızdan doğru ve verimli geçmesi için bir yol belirledik. Bu toplantılarımız aylık olarak devam edecek. Bundan sonraki toplantılarımızda iş adamlarımızın fikirlerini de alacağız” dedi.

Yolumuza devam edeceğiz

Mamik, “Herkes kendi ticaretiyle bize sunumlarını yapacak. Örneğin ben inşaat ve kuyumculukla uğraşıyorum. İnşaatta bir güven sağladık. Bizim bu derneği kurmamızın amacı buydu. İkinci amacımız derneklerimizle irtibat halinde olmak. Özellikle Ramazan ayındaki o tabloyu hiç unutamam. Direkt önümüze bakarak değil arkaya da bakarak yolumuza devam edeceğiz. Aylık olarak toplantımızı yapıp belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz. Ben katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN