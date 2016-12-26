KAIV’da başkan Irak oldu

Kocaeli Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı’nın (KAIV) genel kurulu önceki gün yapıldı. Tek adaylı olarak gerçekleşen vakfın kongresi sonunda başkanlığa Mehmet Irak seçildi. Körfez Mavi Nokta Düğün Salonu’nda düzenlenen kongre ile göreve seçilen Irak, genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini dile getirdi. Genel kurul toplantısına katılanlar arasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan da yer aldı.
IRAK’TAN TEŞEKKÜR
Öte yandan kongrede divan başkanlığına ise İŞKUR eski İl Başkanı Öztekin Kaşukçi, katip üyeliklere ise Tazebey Yaşin ve Laçin Kara seçildi. KAIV’ın daha etkili bir şekilde yönetilmesi için çaba göstereceklerini dile getiren Mehmet Irak, “Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan yönetim kuruluma, destekleri için de kurucular kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.
KAIV YÖNETİM KURULU
Mehmet IRAK (Başkan)
Eren KAZGAN
Av. İsa BOZKURT
Taner SARIÇAYIR
Akif ÖZECİK
Abdin ÖZTÜRK
Hetem KARAHANCI
İlhan TAMYÜKSEL
Yunus METE
Serhat YILMAZ
Ömer ÜLKER