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KAIV’da başkan Irak oldu

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KAIV’da başkan Irak oldu
KAIV’ın olağan genel kurulu önceki gün Körfez ilçedeki vakıf merkezinde yapıldı. Tek liste ile gerçekleşen kongrede başkanlığa Mehmet Irak seçildi. Kongre sonunda konuşan Irak, vakfı kentte daha iyi bir noktaya taşımak istediklerini söyledi

Kocaeli Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı’nın (KAIV) genel kurulu önceki gün yapıldı. Tek adaylı olarak gerçekleşen vakfın kongresi sonunda başkanlığa Mehmet Irak seçildi. Körfez Mavi Nokta Düğün Salonu’nda düzenlenen kongre ile göreve seçilen Irak, genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini dile getirdi. Genel kurul toplantısına katılanlar arasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan da yer aldı.

 

IRAK’TAN TEŞEKKÜR

Öte yandan kongrede divan başkanlığına ise İŞKUR eski İl Başkanı Öztekin Kaşukçi, katip üyeliklere ise Tazebey Yaşin ve Laçin Kara seçildi. KAIV’ın daha etkili bir şekilde yönetilmesi için çaba göstereceklerini dile getiren Mehmet Irak, “Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan yönetim kuruluma, destekleri için de kurucular kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.

 

KAIV YÖNETİM KURULU

Mehmet IRAK (Başkan)

Eren KAZGAN

Av. İsa BOZKURT

Taner SARIÇAYIR

Akif ÖZECİK

Abdin ÖZTÜRK

Hetem KARAHANCI

İlhan TAMYÜKSEL

Yunus METE

Serhat YILMAZ

Ömer ÜLKER

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