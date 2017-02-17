Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz hiçbir maçın oynanmadan kazanılmayacağının en güzel örneğinin Manavgatspor maçı olduğunu ifade etti.

Şu ifadelere yer verdi: Bakın -Bu takım on altıncı, şu takım on beşinci- diye bir şey olmamalı. Manavgat’ın direncini gördünüz. Canla başla mücadele ettiler.

KÜTAHYA’DA İŞİMİZ KOLAY DEĞİL

İyi oynarken puan kaybettiğimiz çok maç var. Manavgat karşısında vasatı aşamasak da kazanmak keyifli. Maçtan sonra da arkadaşlarımıza dedim. Lig yeni başlıyor. 13’ten geriye doğru saymaya başladık. Kaldı on iki. Kütahya maçı da diğer maçlar gibi çok zor geçecek. Sezonun ilk yarısında 34 gol yiyen ancak Bayburt maçına kadar da 4 maçta sadece 4 gol yiyen bir takımla karşılaşacağız. Bayburt maçında her ne kadar 4 gol görseler de işimiz Kütahya’da hiç de kolay değil.

BU DUYGU BİZE SADECE ZARAR VERİR

Biz iyi bir takımız. Tüm futbolcularımız canla başla mücadele ediyorlar. Şunu bir kez daha ifade ediyorum. Tüm koşulların maksimumunu sahaya yansıtıyoruz.Biz bu ligin çok üzerindeyiz- diye bir duygu asla oluşmamalı. Bu duygu bize sadece zarar verir. Takım ve konum ayrımı yapmadan mücadele edeceğiz ve her maçımıza son maçımızmış gibi çıkacağız.