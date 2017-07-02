Kamp alanında gergin dakikalar!

Adalet Yürüyüşü'nde Sarıhan Petrol alanında kurulan kampta gergin anlar yaşandı

Kartepe ilçe sınırında Kocaeli CHP İl ve İlçe örgütleri tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanan Adalet Yürüyüşü korteji Eşme'de kısa bir süre dinledikten sonra tekrar yürüyüşe devam etti. İbrikdere istikametine doğru yola çıkan kortej üç kilometrelik yürüyüşten sonra İbrikdere'de bulunan Sarıhan Petrol'e kurulan konaklama alanına vardı.

SU ŞİŞESİ FIRLATILDI

Adalet için yola çıkan binler İbrikdere’deki konaklama alanında dinlenirken yoldan geçen araçlar Rabia hareketleri ve kornalar ile tepki gösterdi. Tepkilerin arttığı konaklama alanında araçlardan su şişeleri fırlatılırken, bağırışmalar yaşandı. Adalet yürüyüşü kortejinde bulunan bir vatandaş araçların tepkilerine dayanamayarak el hareketi ile karşılık verdi. Yoldan geçen araçlarda bulunan vatandaşlar konaklama alanında bulunan vatandaşlara hakaret içeren kelimeler sarf etti. "... siz, çoluk çocuk burada toplanıyorsunuz, arkada 25 kilometre araç kuyruğu oluştu bu mu sizin adaletiniz, Allah belanızı versin, Allah sizi ıslah etsin sözleri" ile alandakilere tahrik dolu sözler sarf edildi. Arada yaşanan gerginlikler çevik kuvvet ekipleri tarafından yatıştırılırken alana takviye asker ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Selin BECER