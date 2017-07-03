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Kamp sezonu haftaya başlıyor

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Kamp sezonu haftaya başlıyor
Profesyonel takımlarımızın tatilleri bitiyor. 2. ve 3.Lig takımlarımızın tatilleri bitiyor

2.Lig ekibimiz Birlikspor, 3.Lig ekiplerimiz Kocaelispor, Gölcükspor ve Darıca’da tatiller bu hafta sonu bitiyor

 

GÖLCÜK 7 TEMMUZ’DA

Gölcükspor takımı, 7 Temmuz Cuma günü kendi tesislerinde bir araya gelecek ve kamp çalışmalarına başlayacak. Kırmızı Siyahlılar, ilk etabın ardından Bolu ya da Kızılcahamam tarafından bir yerde kampa girecek ve 3.Etap’ta yine kentte çalışmalara devam edecek. Darıca ise 8 Temmuz Cumartesi günü bir araya geliyor. Sarı Yeşilliler Kızılcahamam’da kamp yapacak. 10 günlük kampın ardından 2. etap Darıca’nın kendi tesislerinde devam edecek.

 

KOCAELİSPOR DA HAFTAYA

Henüz teknik adamını belirleyemeyen ve transferi de tamamlayamayan Kocaelispor ise, bayram tatili sonrasında hız kazandı. Sessiz ve derinden bir çalışma yürüten Yeşil Siyahlılar, birkaç gün içerisinde fırtına hızıyla transferleri bitirerek önümüzdeki hafta kamp çalışmalarına balamayı planlıyor. Kamp büyük ihtimalle bolu ya da Kızılcahamam’da olacak.  Birlikspor ise tam bir muamma. Henüz kulübün satışı bile gerçekleşmedi ve yeni sezon öncesinde ne yapılacağa kesinlikle bilinmiyor. Kamplarda tüm takımlarımız 3 ya da 4 hazırlık maçı yapacak. Ligler 26-27 Ağustos’ta başlayacak. Fikstür Temmuz’un son haftası çekilecek.

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