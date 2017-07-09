Kamu çalışanlarının maaşları hesaplandı

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zamları belli olan milyonlarca emekli ve 3 milyon kamu çalışanının yeni maaşları hesaplandı.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte memur ve emeklilerin alacakları zamlar belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memur emeklilerinin de enflasyon farkı netleşti. Memur ve emeklilerine yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkı yüzde 2.92 olarak açıklandı. Bu durumda memur ve emeklilerinin bu ay maaşları yüzde 4 zam + yüzde 2.92 şeklinde yatırılacak. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, zam oranı da o olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.89 zam alacak. Tüm kesimler zamlı maaşlarını önümüzdeki haftadan itibaren ceplerine koyacak.

MEMUR EMEKLİLERİ:

Temmuz ayında almaları gereken maaşlarını Ramazan Bayramı nedeniyle cebine erken koydu. 22-23 Haziran'da maaş ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine, çifte artışın getireceği zam farkı ise bu ay içerisinde verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) duyuracağı tarihte memur emeklileri zam farklarını alacak. Halen en düşük memur emeklisi maaşı, bin 750 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yapılacak yüzde 6.92 artış ile bin 871 TL'ye yükselecek.

MEMUR:

En düşük memur maaşı ise 2 bin 558 liradan 163 lira artışla 2 bin 721 liraya yükselecek. Memurların maaşları ise her ayın 15'inde yatırılıyor. 15 Temmuz Cumartesi gününe denk geldiği için memurlar maaşlarını ve zamlarını 14 Temmuz Cuma günü ceplerine koyacak..

SSK - BAĞ-KUR EMEKLİSİ:

Bu yıl emekli olan SSK'lıya zamla birlikte en az 885 lira maaş bağlanacak. Yapılacak zamla 2000'den önce emekli olan bir SSK'lı emeklinin taban maaşı bin 485 liraya çıkacak. Bağ-Kur'lu esnafın taban maaşı bin 290 liraya yükselecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri zamlI maaşlarını, Temmuz'un 17'si ile 28'i arasında alacak. (Milliyet-Sabah)