Kamuda işaret dili eğitimi

Temel İşaret Dili eğitimini tamamlayan 58 kamu personellerine sertifikaları verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli genelinde faaliyet gösteren kamu kurumu çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen Temel İşaret Dili eğitimi sonuçlandı. İşaret dili tercümanı Müge Deniz tarafından verilen eğitimler Sivil Toplum Merkezi’nde yapıldı. Eğitimlerini tamamlayan kamu kurumu çalışanlarına sertifikaları verildi. Eğitimler sayesinde artık kamu kurumlarında işlerini görmek için gelen işitme engelli vatandaşlar, İşaret Dili eğitimi alan personelin yardımıyla işlerini görecek.

DERSLER 6 HAFTA SÜRDÜ

Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde düzenlen törenle kursiyerler sertifikalarını aldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal, Başkan Danışmanları Nermin Tol ve Dilek Karaca, Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit ve kursiyerler katıldı. Haftada 8 saat olarak yapılan dersler 6 hafta sürdü. 58 katılımcının yer aldığı eğitim sonrasında her bir katılımcıya katılım belgesi verildi.