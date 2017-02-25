  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Kocaeli : 9 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : 8 °C

Kamuda işaret dili eğitimi

»
Kamuda işaret dili eğitimi
Temel İşaret Dili eğitimini tamamlayan 58 kamu personellerine sertifikaları verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli genelinde faaliyet gösteren kamu kurumu çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen Temel İşaret Dili eğitimi sonuçlandı. İşaret dili tercümanı Müge Deniz tarafından verilen eğitimler Sivil Toplum Merkezi’nde yapıldı. Eğitimlerini tamamlayan kamu kurumu çalışanlarına sertifikaları verildi. Eğitimler sayesinde artık kamu kurumlarında işlerini görmek için gelen işitme engelli vatandaşlar, İşaret Dili eğitimi alan personelin yardımıyla işlerini görecek.

 

DERSLER 6 HAFTA SÜRDÜ

Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde düzenlen törenle kursiyerler sertifikalarını aldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal, Başkan Danışmanları Nermin Tol ve Dilek Karaca, Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit ve kursiyerler katıldı. Haftada 8 saat olarak yapılan dersler 6 hafta sürdü. 58 katılımcının yer aldığı eğitim sonrasında her bir katılımcıya katılım belgesi verildi. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UNESCO kültür mirasını koruma el kitapları tanıtım paneli24 Şubat 2017 Cuma 13:59
  • İnovasyon kültürü Doğu Marmara'ya aşılanıyor24 Şubat 2017 Cuma 13:22
  • Uzmanlar uyarıyor: Sınava kadar sınav KONUŞMAYIN!24 Şubat 2017 Cuma 13:17
  • KOÜ’de 11. Kariyer Panayırı başlıyor24 Şubat 2017 Cuma 10:55
  • Bingöllüler, Zaza Dili Sempozyumundaydı22 Şubat 2017 Çarşamba 12:50
  • Darüşşafaka’dan ücretsiz eğitim fırsatı!22 Şubat 2017 Çarşamba 11:27
  • TÜBİTAK’tan KOÜ’ye destek22 Şubat 2017 Çarşamba 10:00
  • KOÜ'de işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi22 Şubat 2017 Çarşamba 09:49
  • KOÜ Nükleer Tıp'ta gelişmiş teknoloji kullanılıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 09:43
  • Şükrü Aracı’nın başarılı öğrencileri ödüllendirildi21 Şubat 2017 Salı 13:16
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim