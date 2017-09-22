Kamuya 50 binden fazla ELEMAN ALINACAK

Kamu 30 bin personel alacak. Kamu kurumlarına sene başında 50 bin kişilik geçici personel alımı hakkı tanınırken, Temmuz ayı itibariyle bunun 20 bin 31 kişi kullanıldı. Sene sonuna kadar da çeşitli kamu kurumlarına 29.969 geçici personel daha alınacak.
OVP BEKLENİYOR
Orta Vadeli Program (OVP) ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Ağbal, kamunun gelecek yıl da belirli sayıda personel almaya devam edeceğini söyledi. Bakan OVP açıklandığında rakamların net şekilde görüleceğine belirtti.
20 BİN ÖĞRETMEN
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da 2018'de yaklaşık 20 bin öğretmen ataması yapabileceklerini söyledi. Atamalara ilişkin soruları yanıtlayan Yılmaz, "Bütçe geçtikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanımızın da olduğu bir heyette, talebimizi sunacağız. Onlar, Türkiye'nin durumuna, bütçenin durumuna bakacaklar. Bize izin verecekler. 20 bine yakın öğretmeni de 2018 yılında inşallah eğitim ailemize katacağız." dedi. Kaynak: Takvim
YIL SONUNA KADAR ELEMAN ALACAK KURUM VE SAYILARI
KURUM SAYI
Milli Eğitim Bakanlığı 7921
İçişleri Bakanlığı 2252
Adalet Bakanlığı 2346
Gıda, Tarım Hayvancılık B. 2504
Üniversiteler 2408
Kamu Hastaneleri Kurumu 1251
Halk Sağlığı Kurumu 990
Sağlık Bakanlığı 963
DSİ 901
Maliye Bakanlığı 781
Orman Genel Müdürlüğü 702
Tapu Kadastro Genel Müd. 769
Kültür ve Turizm Bakanlığı 563
Sosyal Güvenlik Kurumu 953
Gelir İdaresi Başkanlığı 631
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 358
Aile Bakanlığı 630
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 513
Bilim Sanayi ve Tek.Bak. 450
Ulaştırma Bakanlığı 498
Gümrük ve Ticaret Bak. 262
Spor Genel Müdürlüğü 199
Karayolları Genel Müdürlüğü 218
Çalışma ve Sosyal Güv.Bak. 195
Yargıtay Birinci Başkanlığı 167
Basın Yayın Enformasyon 74
Yüksek Öğr.Kredi Yurtlar 100
Danıştay Başkanlığı 75
Devlet Personel Başkanlığı 80
Enerji ve Tabi Kay.Bak. 71
Avrupa Birliği Bakanlığı 50
Gençlik ve Spor Bakanlığı 44
Milli Savunma Bakanlığı 50
TOPLAM: 29.969