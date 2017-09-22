  • BIST 104.204
  • Altın 145,524
  • Dolar 3,4880
  • Euro 4,1830
  • Kocaeli : 18 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • Sakarya : 20 °C

Kamuya 50 binden fazla ELEMAN ALINACAK

»
Kamuya 50 binden fazla ELEMAN ALINACAK
Kamuya 2018'de yapılacak personel alımlarının ipuçları geldi. 2018’de kamuya yaklaşık 50 binden fazla yeni personel alınacak. Belediyelerden bakanlıklara kadar birçok kamu kurumu personel alımı için ilana çıkmaya başladı.

Kamu 30 bin personel alacak. Kamu kurumlarına sene başında 50 bin kişilik geçici personel alımı hakkı tanınırken, Temmuz ayı itibariyle bunun 20 bin 31 kişi kullanıldı. Sene sonuna kadar da çeşitli kamu kurumlarına 29.969 geçici personel daha alınacak.

 

OVP BEKLENİYOR

Orta Vadeli Program (OVP) ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Ağbal, kamunun gelecek yıl da belirli sayıda personel almaya devam edeceğini söyledi. Bakan OVP açıklandığında rakamların net şekilde görüleceğine belirtti.

 

20 BİN ÖĞRETMEN

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da 2018'de yaklaşık 20 bin öğretmen ataması yapabileceklerini söyledi. Atamalara ilişkin soruları yanıtlayan Yılmaz, "Bütçe geçtikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanımızın da olduğu bir heyette, talebimizi sunacağız. Onlar, Türkiye'nin durumuna, bütçenin durumuna bakacaklar. Bize izin verecekler. 20 bine yakın öğretmeni de 2018 yılında inşallah eğitim ailemize katacağız." dedi. Kaynak: Takvim

 

YIL SONUNA KADAR ELEMAN ALACAK KURUM VE SAYILARI

KURUM                                 SAYI

Milli Eğitim Bakanlığı               7921

İçişleri Bakanlığı                     2252

Adalet Bakanlığı                     2346

Gıda, Tarım Hayvancılık B.    2504

Üniversiteler                           2408

Kamu Hastaneleri Kurumu     1251

Halk Sağlığı Kurumu              990

Sağlık Bakanlığı                      963

DSİ                                         901

Maliye Bakanlığı                     781

Orman Genel Müdürlüğü        702

Tapu Kadastro Genel Müd.     769

Kültür ve Turizm Bakanlığı    563

Sosyal Güvenlik Kurumu       953

Gelir İdaresi Başkanlığı           631

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  358

Aile Bakanlığı                                     630

Orman ve Su İşleri Bakanlığı  513

Bilim Sanayi ve Tek.Bak.       450

Ulaştırma Bakanlığı                498

Gümrük ve Ticaret Bak.         262

Spor Genel Müdürlüğü                       199

Karayolları Genel Müdürlüğü 218

Çalışma ve Sosyal Güv.Bak.   195

Yargıtay Birinci Başkanlığı     167

Basın Yayın Enformasyon      74

Yüksek Öğr.Kredi Yurtlar       100

Danıştay Başkanlığı                75

Devlet Personel Başkanlığı     80

Enerji ve Tabi Kay.Bak.         71

Avrupa Birliği Bakanlığı         50

Gençlik ve Spor Bakanlığı      44

Milli Savunma Bakanlığı         50

TOPLAM:                               29.969

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilgievleri’ne yoğun ilgi22 Eylül 2017 Cuma 11:22
  • Engelli vatandaşlar Bilecik’i gezdi22 Eylül 2017 Cuma 11:21
  • Kavram Eğitim Kurumları öğretmenlerini bilgilendirdi22 Eylül 2017 Cuma 11:20
  • Kocaeli Anneleri, Akademi Hastanesi’nin misafiri oldu22 Eylül 2017 Cuma 11:19
  • Recep Öztürk KTO adaylığını resmen açıkladı22 Eylül 2017 Cuma 11:01
  • Doğan: Cedit'te kimse mağdur olmayacak22 Eylül 2017 Cuma 10:47
  • Kartepe'de işyeri denetimleri sıklaştırıldı22 Eylül 2017 Cuma 10:43
  • Üzülme,'Kan ver, hayata can ver' dedi ve kan verdi22 Eylül 2017 Cuma 10:41
  • Başkan Ayaz halkın yanında22 Eylül 2017 Cuma 10:39
  • İZMEK'ten tanıtım günleri22 Eylül 2017 Cuma 10:37
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim