Kamuya 50 binden fazla ELEMAN ALINACAK

Kamuya 2018'de yapılacak personel alımlarının ipuçları geldi. 2018’de kamuya yaklaşık 50 binden fazla yeni personel alınacak. Belediyelerden bakanlıklara kadar birçok kamu kurumu personel alımı için ilana çıkmaya başladı.

Kamu 30 bin personel alacak. Kamu kurumlarına sene başında 50 bin kişilik geçici personel alımı hakkı tanınırken, Temmuz ayı itibariyle bunun 20 bin 31 kişi kullanıldı. Sene sonuna kadar da çeşitli kamu kurumlarına 29.969 geçici personel daha alınacak.

OVP BEKLENİYOR

Orta Vadeli Program (OVP) ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Ağbal, kamunun gelecek yıl da belirli sayıda personel almaya devam edeceğini söyledi. Bakan OVP açıklandığında rakamların net şekilde görüleceğine belirtti.

20 BİN ÖĞRETMEN

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da 2018'de yaklaşık 20 bin öğretmen ataması yapabileceklerini söyledi. Atamalara ilişkin soruları yanıtlayan Yılmaz, "Bütçe geçtikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanımızın da olduğu bir heyette, talebimizi sunacağız. Onlar, Türkiye'nin durumuna, bütçenin durumuna bakacaklar. Bize izin verecekler. 20 bine yakın öğretmeni de 2018 yılında inşallah eğitim ailemize katacağız." dedi. Kaynak: Takvim

YIL SONUNA KADAR ELEMAN ALACAK KURUM VE SAYILARI

KURUM SAYI

Milli Eğitim Bakanlığı 7921

İçişleri Bakanlığı 2252

Adalet Bakanlığı 2346

Gıda, Tarım Hayvancılık B. 2504

Üniversiteler 2408

Kamu Hastaneleri Kurumu 1251

Halk Sağlığı Kurumu 990

Sağlık Bakanlığı 963

DSİ 901

Maliye Bakanlığı 781

Orman Genel Müdürlüğü 702

Tapu Kadastro Genel Müd. 769

Kültür ve Turizm Bakanlığı 563

Sosyal Güvenlik Kurumu 953

Gelir İdaresi Başkanlığı 631

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 358

Aile Bakanlığı 630

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 513

Bilim Sanayi ve Tek.Bak. 450

Ulaştırma Bakanlığı 498

Gümrük ve Ticaret Bak. 262

Spor Genel Müdürlüğü 199

Karayolları Genel Müdürlüğü 218

Çalışma ve Sosyal Güv.Bak. 195

Yargıtay Birinci Başkanlığı 167

Basın Yayın Enformasyon 74

Yüksek Öğr.Kredi Yurtlar 100

Danıştay Başkanlığı 75

Devlet Personel Başkanlığı 80

Enerji ve Tabi Kay.Bak. 71

Avrupa Birliği Bakanlığı 50

Gençlik ve Spor Bakanlığı 44

Milli Savunma Bakanlığı 50

TOPLAM: 29.969