Kamyon lastiklerini çaldılar

Körfez'de bir nakliye firmasının deposuna giren hırsızlar 10 kamyon lastiğini ve lastik takma makinesini çaldı.

Şirinyalı Mahallesi Gündüz Caddesi'nde bir nakliye firmasına ait depoya giren hırsızlar, kilidi keserek içeri girdi. Hırsızlar depoda üzerinde jantlarının da bulunduğu 10 kamyon lastiği ile lastik takma makinesini çaldı. Sabah işe gelen firma çalışanları depoya hırsızın girdiğini anlayınca, polise haber verdi. Polis incelemelerde bulunurken, hırsızların lastikleri ve makineyi bir kamyonete yükledikleri tespit edildi. Firma yetkilileri yaklaşık 25 bin lira değerindeki üzerinde jantların olduğu lastiklerin ve makinenin çalındığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.