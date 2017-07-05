Kamyon yürüyüşçülerin arasına girecek ihbarı geldi!

Adalet Yürüyüşü'nün 21’inci gününde bir ihbar üzerine D-100 karayolunun yürüyüş güzergahı olan İstanbul yönü tamamen kapatıldı

Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü, D-100 Karayolu’nda sağ şeritten 20 gündür devam ederken, bugün 21’inci gününde ise bir ihbar üzerine D-100 karayolunun yürüyüş güzergahı olan İstanbul yönü tamamen kapatıldı. İstanbul yönüne gidenler TEM yolu ve ara yolları kullandı. Bir kamyonun Adalet Yürüyüşü’ne katılanların arasına gireceği yönündeki ihbar üzerine, olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, D-100 karayoluna girişi sağlayan yan yollar da araçlarla kapatıldı. Yürüyüş sırasında çevrede bulunan binalara çıkan özel harekat polisleri dürbünlerle çevreyi izledi.

YOĞUN TRAFİK

TEM İstanbul yönü Körfez turnikeler ile Hereke turnikeler arası ve Ankara yönününde yoğun trafik olduğu bilgisi geçti.

Şirinyalı Alt Geçit Köprüsü kamyon ile kapatıldı. Geçişlere izin verilmiyor

Trafik yoğunlaştı... Polis güvenlik kontrollerini yapıyor...