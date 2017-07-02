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Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

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Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü
İzmit'te, hatalı sollama yapması sonucu kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü 24 yaşındaki Emre Özabravcı yaşamını yitirdi.

Kaza, İzmit ile Kandıra arasındaki karayolunun Çayırköy Mevkii'nde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Emre Özabravcı yönetimindeki 34 JL 6332 plakalı otomobil hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen Mustafa Sarı yönetimindeki 34 ZU 917 plakalı kamyonun altına girdi. Jandarmanın yaptığı ölçüme göre otomobil kamyonun altında 18 metre sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekibi hurdaya dönen aracın içinde sıkışan Emre Özabravcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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