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Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır!

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Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır!
Ülkemizde ki kan ihtiyacının karşılanması için başlatılan kan kampanyasına Toç Bir-Sen Şube Başkanı Hülya Aslan ve sendika üyeleri de destek verdi.

Ülkemizde yaşanan kan ihtiyacı sonrasında Kızılay harekete geçerek bütün kurumlarla anlaşmalar yapmaya ve kampanyaya destek verilmesini sağlamaya başladı. Kızılay Genel Merkezi ile TOÇ BİR-SEN arasında yapılan görüşmeler sonrasında 81 ilde belli aralıklarla 81 ilde bulunan sendika şubeleri öncülüğünde üyelerden ve katılımcılardan kan bağışı alınması kararlaştırıldı.

 

HER ZAMAN HAZIRIZ

Bu durumun belirlenmesi sonrasında TOÇ BİR-SEN Şube Başkanı Hülya Aslan yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra sendika üyeleriyle birlikte Yahya Kaptan’da bulunan Kızılay binasında kan verdiler. Kan verme işlemi devam ederken açıklama yapan Şube Başkanı Aslan “Kan sürekli ihtiyaç vardır. Kana insanımızın her zaman ihtiyacı olmaktadır. Sendika olarak genel merkezimiz tarafından Kızılay ile anlaşmaya varılmış insanlık projesi olan kan verme ülke genelinde başlamıştır. Her zaman Kocaeli olarak örnek olmaya çalışmaktayız. Bu yönde çalışıyoruz. Sendikacılık sadece çalışanların haklarının korunması noktasında verilen mücadele değildir. Sendika başkanları sosyal hayatın her yönüyle ilgilenmelidir. Bizler sendika olarak üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya her zaman hazırız” dedi. Serkan BORLAK

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