Kandıra Belediyesi’nden İSTİHDAMA DESTEK!

Türkiye geneline başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Kandıra’da da çalışmalar başlatıldı

Proje kapsamında İŞKUR bünyesinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında geçici süreli çalıştırılmak üzere 50 bin işçi alınacak. Proje için başvuru yapacak adaylardan; KPSS ya da başka herhangi bir şart istenmiyor.

18 YAŞINI DOLDURMASI YETERLİ

TYP kapsamında öncelik kadınlara, engellilere, 35 yaş üstündeki erkeklere ve eski hükümlülere öncelik verilmesi planlanıyor. Çalışmalar kapsamında Kandıra’da gerekli çalışmalar başlatıldı. Kandıra Belediyesi Beyaz Masa Biriminde gerçekleştirilen başvuru işlemleri için adaylardan öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmaları ve kimlik belgeleri ile birlikte başvurmaları isteniyor.

BELEDİYE DESTEK OLACAK

Başvurular sonucu ilçemizde istihdam edilecek işçilerin Kandıra Belediyesi, Kandıra İlçe Müftülüğü, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü gibi kurumlarda istihdam edilmesi planlanıyor. Çalışma hakkında konuşan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, projenin tarihin en büyük istihdam atılımlarından biri olduğunu, Kandıra Belediyesi olarak projeye destek olacaklarını dile getirdi.