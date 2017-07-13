Kandıra G.B. Belediye sessiz ve derinden

Süper Amatör Lig takımlarından Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor’da yeni sezon öncesi yaprak kımıldamıyor

Geride bıraktığımız sezon Kandıra’nın gençleri ile başarılı bir sezonu geride bırakan ve en düşük bütçelerden birisine sahip olmasına karşın en verimli takımlardan birisi olarak dikkat çeken Kandıra ekibini genç ve başarılı teknik adam Ayhan Oyan çalıştırmış, Oyan’a Okan Öz yardımcılık yapmıştı.

ÜNAL KÖKEN NE YAPACAK

Yeşil Beyazlılarda yıllarca kalecilik yapmış Ercan Güneş’in kaleci antrenörü olduğu takımda futbolcular da ortadaki belirsiz tablo nedeni ile tedirgin. Transfer teklifleri almaya başlayan futbolcular Kandıra yönetiminden gelecek olan haberi bekliyor. Kandıra’nın Süper Amatör Lig’deki tek temsilcisi olan Kandıra Gençlerbirliği’nde Belediye Başkanı Ünal Köken’in yakın zamanda yönetimi toplaması ve belli bir yol haritası çizmesi bekleniyor.