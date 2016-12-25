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Kandıra Meclisi terörü kınadı

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Kandıra Meclisi terörü kınadı
Kandıra Belediye Meclisi 2016 yılı Aralık ayı 2.Birleşim , 1. Oturumunu Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’nin başkanlığında gerçekleştirdi.

Oturumu açmadan önce açıklama yapan Başkan Köken, İstanbul ve Kayseri’de meydana gelen terör saldırılarını kınadı. Meclis’te KP, CHP ve MHP grupları meclise ek önerge sunarak Kayseri’de meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Kandıralı şehidimiz Abdulsamet Özen’in isminin yaşatılması için ilçede uygun bir yere verilmesini talep etti. İlgili madde gündeme alınarak oy birliğiyle Türlü İşler Komisyonu’na havale edildi. 

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