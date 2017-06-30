Kandıra sahillerinde soyguna dur dendi!

Kandıra’daki sahil soygununa el atan Belde A.Ş. Genel Müdürü Kemal Yazıcı, otopark için 20 lira, semsiye ve şezlonglar için 30-50 lira isteyen işletmeleri uzaklaştırdıklarını, bundan sonra fahiş fiyatları izin vermeyeceklerini söyledi

Kandıra sahillerinde 20 liraya otopark, 30 liraya iki şezlong ve bir şemsiye kiralayan özel işletmecilerle ilgili artan şikayetler Büyükşehir Belediyesi’ni alarma geçirdi. Belediye yetkilileri ve jandarma ekipleri sahillerde fahiş fiyatla kiralama yapan kişilerin şezlonglarına el koyarak yediemine teslim etti. Ekipler söz konusu şahısları sahillerden uzaklaştırdı. Belde AŞ Genel Müdürü Kemal Yazıcı, “Kandıra sahillerinde artık fahiş fiyatla kiralama yapılamayacak” dedi.

BAYRAMDA 50 TL’YE ŞEZLONG KİRALAMIŞLAR

Gazetemize vatandaş şikayetleri doğrultusunda konunun gündeme getirilmesi ile ilgili olarak Kandıra sahillerindeki durum Belde AŞ tarafından takip altına alındı. Kurumun genel müdürü Kemal Yazıcı, söz konusu sorunun kendilerine de iletildiğini dile getirerek, “Şikayetler oldukça yoğundu, 20 liraya otopark kiralaması yapıyorlarmış. Bir şemsiye ve iki şezlongu 30 liraya kiraya vermişler. Hatta bayram günlerinde bu rakamı 50 liraya çıkarmışlar” dedi.

“ŞEZLONGLARIN HEPSİ BİZİM DEĞİL”

Belde AŞ’ye ait olan plajlarda, plajın tamamına değil, sadece bir bölümüne şezlong serildiğini dile getiren Yazıcı, “Ücret ödemek istemeyen ve havlusunu bırakmak isteyen vatandaşlarımıza sahilin yarısı bırakılıyor. Fotoğraflarda da bunu görebilirsiniz. Tüm sahile şezlong yayan özel işletmeciler zaten artık plajlarda bulunmayacak. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ücret ödemeden plajlara inebilir” diye konuştu.

“ŞEZLONG KAVGASI ÇIKTI”

Plajlarda 35 kişilik bir ekiple hizmet ettiklerini dile getiren Genel Müdür Kemal Yazıcı, “Belediyemiz 60 personelle denize girenlerin güvenliğini sağlıyor. Plajlar her gün temizleniyor. Biz burayı bir dönem ücretsiz yaptık. Ücretsiz olunca vatandaş şezlong ve şemsiye kavgası yapmaya başladı. Bir aileden 5 kişi şezlong kapınca, şezlong alamayan vatandaşlarla zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bunun önüne geçmek için de ücretlendirme uygulama kararı aldık” açıklamasında bulundu.

FİYATLARINI AÇIKLADI

Yazıcı, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Biz ücretli verdiğimiz tüm hizmetler için fiş kesiyoruz. Vatandaş neyi, kaç liraya kiraladığını görüyor. 5 yıl boyunca 5 lira olan otopark ücretini bu yıl 10 liraya çıkarttık. Daha önce 5 lira olan tek şemsiye, tek şezlong fiyatı da 10 liraya yükseldi. Ancak paket olarak 2 şezlong, 1 şemsiye kiralayanlara bunun bedelini 20 lira olarak yansıttık. Bunların üzerinde uygulanan fiyatları kimse ödemesin.” dedi. Yazıcı; Belde AŞ’nin Cebeci ve Kerpe’de 2 farklı otoparkı bulunduğunu da sözlerine ekledi. Bülent EKİNCİ

KOCAELİ’DKİ PLAJLARIMIZ

Kandıra Bağırganlı

Kandıra Cebeci

Kandıra Kefken

Kandıra Kerpe

Kandıra Kovanağzı

Kandıra Kumcağız

Kandıra Sarısu

Kandıra Seyrek

Karamürsel Altınkemer

Karamürsel Defne

Karamürsel Ereğli

Darıca Sevgi Plajı