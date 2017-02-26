Kandıra ve Seyrek sahili

Kamil Çöpür

Bugün bu köşemde yılının altı ayını geçirdiğim güzel bir ilçemiz olan Kandıra’dan söz edeceğim.

Kandıra değil Kocaeli’nin, Türkiye’nin en eski ilçelerinden biridir. Nüfusu köyleri ile birlikte 50 bin’dir. 1850’lerde Adapazarı ve Şile’de askerliği gelen gençler Kandıra askerlik şubelerine başvururlarmış. Zaten Kandıra’ya gidenler Kandıra Belediyesi’nin önünden geçerken Belediyenin duvarında 1868 tarihini göreceklerdir.

Çok eski ve önemli bir geçmişe sahip olmasına rağmen, bu ilçemiz devlet tarafından hep ihmal edilmiştir. Ancak devlet tarafından bu kadar ihmal edilen, hiçbir yatırım yapılmayan bu şirin ilçemiz bağrında çok önemli siyasiler çıkarmıştır. Örneğin Turan Güneş, Nihat Erim, Sedat Akay ve son dönemlerde de Kazım Dinç.

Bunlardan sadece Kazım Dinç Sağlık Bakanı iken doğduğu, büyüdüğü Kandıra’ya bir şeyler yapmıştır. En azından onun hastaneye gerekli tıbbi araçlar alınmıştır.

Kandıra siyasi anlamda Kocaeli için çok önemli bir ilçedir. Kandıra halkı siyaseti çok iyi bilir. Az konuşurlar, sakindirler, sessizdirler ama Kocaeli’de siyasetin şekillenmesinde her zaman önemli rol oynamışlardır.

Kandıra yakın bir tarihe kadar Anadolu’da bulanan bir kasabadan farksızdı. Köyleri Doğu ve Güney Doğu Anadolu köylerinden farkları yoktu. Yoksullardı, fakirlerdi 1970’lerde ülkede turizmin gelişmesi ve önem kazanması ile bu ilçemizin çehresi değişti. Köylünün ekonomi geliri turizm sayesinde arttı. Bu da onların biraz daha sosyalleşmesinde neden oldu.

Yaz aylarında ilçenin nüfusu üç yüz bini geçmektedir. Hale cumartesi, pazar günleri bu sayı ikiye katlanmaktadır. Çünkü batıda Bağırganlı, Seyrek, Sarısu doğuda ise Kumcağız, Kefken, Kerpe ve Cebeci sahilleri yerli turistlerle dolup taşmaktadır.

Kandıra turizm alanında bir ihtiyacı karşılarken, mahalli idareler ve devlet bu ilçeye gerekli yatırımı desteği vermedi bu güne kadar.

Son yıllarda Büyükşehir Belediyesi önce Cebeci sahillerine el attı. Gerekli alt yapı çalışması ve çevre düzenlemesi ile Mavi Bayrak bile aldı. Sonra Kerpe sahilin de gerekli çevre düzenlemesini yaptı. Sonra Sarısu ve Bağırganlı’ya arıtma sistemini kurarak denizin kirlenmesinin önüne geçti.

Büyükşehir Belediyesi sivrisinekle mücadelede de başarı sağladı. Ancak son iki yıldır her nedense sahillerde sivrisineklerle halkın başı biraz ağırdı.

Hele Büyükşehir’in Kandıra ve sahillere otobüs koyması Büyükşehir’in karnesine artı puan getirmiştir.

Bunlar Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra ve sahillerine yaptığı güzel hizmetler, ancak ve ancak aynı Büyükşehir Belediyesi Seyrek sahiline hiçbir hizmet getirmiştir.

Seyrek Kandıra’ya on kilometre mesafede olan çok güzel bir koydur. U şeklinde bir köy düşünün etrafı ormanlarla çevrilidir. Bu nedenle oksijeni boldur. Bir yabancının gözü ile dünya harikasıdır.

Neyse, geçen yaz İSU artıma sistemini kurdu, kanalizasyon yaparak evlerin fosseptiklerini bu kanalizasyonlara bağladı. Su şebekelerini yeniledi. Dereyi ıslah ederek sahilde kötü ve çirkin bir görüntü veren kayıkları bu dereye almak için bir çalışma başlattı.

Geç de olsa yetkililerin bu sahile yaptıkları için kendilerine teşekkür ederim.

Geçen yaz yapılan tüm bu çalışmalar yolların bozulmasına neden oldu. Yazlıkçılar bütün yaz boyunca evlerine çamurlu ayakkabıları ile girdiler. Yollar bozulduğu için arabaların ön takımların bozuldu.

Büyükşehir yetkilileri yaptıkları bu iyi çalışmalarının yanında ne olur yazlıkçılar gitmeden bozulan yolları onarsalar, böylece Seyrek yazlıkçılarını sevindirseler! Olmaz mı?

Büyükşehir yetkililerinin böyle bir hizmeti esirgemeyeceklerini umuyorum.