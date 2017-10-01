Kandıra yolunda facia ucuz atlatıldı!

LPG’li otomobilden çıkan dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi.

Olay, Kandıra-İzmit yolu üzerinde meydana geldi. Alparslan Dağdelen'e ait 77 EL 413 plakalı aracın motorundan duman çıkmaya başladı. Çevredekilerin uyarısı üzerine otomobilindeki yangını fark eden Dağdelen, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Gaz kaçağından kaynaklanan yangın, olası bir faciaya dönüşmeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Alparslan Dağdelen, “Araçtaki yangını ben fark edemedim. Ateş alt kısımdan çıkıyormuş, arkamdan gelen arabaların korna çalmasıyla fark ettim. Arabanın patlamasından, çevredeki araçlara da sıçramasından korktum” dedi.