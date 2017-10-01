Olay, Kandıra-İzmit yolu üzerinde meydana geldi. Alparslan Dağdelen'e ait 77 EL 413 plakalı aracın motorundan duman çıkmaya başladı. Çevredekilerin uyarısı üzerine otomobilindeki yangını fark eden Dağdelen, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Gaz kaçağından kaynaklanan yangın, olası bir faciaya dönüşmeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Alparslan Dağdelen, “Araçtaki yangını ben fark edemedim. Ateş alt kısımdan çıkıyormuş, arkamdan gelen arabaların korna çalmasıyla fark ettim. Arabanın patlamasından, çevredeki araçlara da sıçramasından korktum” dedi.
- BIST 102.908
- Altın 146,793
- Dolar 3,5607
- Euro 4,2018
- Kocaeli : 16 °C
- İstanbul : 17 °C
- Sakarya : 16 °C
- Kucaklarda taşınarak oy kullanmaya geldi
- Acil kana ihtiyaç var!
- Faciadan dönüldü!
- Yahya Kaptan'da 3 liste yarışıyor...
- Ağaca çarpan araçtan ağır yaralı çıktı
- Minikler itfaiyede meraklarını giderdiler
- Pişmaniye yapımı kursu açıldı
- Doğan: Bence sizler çok şanslısınız
- Güneş, öğrencilere tecrübelerini paylaştı
- Bakan et müjdesi! Uygun fiyata satılacak...
- İzmit’te Eylül ayında doğanlara kutlama yapıldı
- KO-MEK’ten istihdama destek
- Tevfik Fikret okulu taleplerini iletti
- Alikahya OSB’den Vali Aksoy’a ziyaret
- Cihan Hastanesi'nde başarılı operasyon
Kandıra yolunda facia ucuz atlatıldı!
LPG’li otomobilden çıkan dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yaşlı kadın 6 gündür kayıp!İzmit Kozluk Mahallesinde ikamet eden 68 yaşındaki Alzheimer hastası Cemile Boncuk 6 gündür kayıp olarak aranıyor.
Ağaca çarpan araçtan ağır yaralı çıktıKocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Otomobil ok gibi saplandı! 3 yaralı...Bir otomobilin çarpması sonucu yola savrulan bariyere, ters istikametten gelen otomobil saplandı.
İzmit sanayi ışıklarda kaza: 1’i çocuk 3 yaralıİzmit Ömer Türkçakal Bulvarı Sanayi ışıklar mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (29 Eylül-5 Ekim 2017)İzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Başbakan Yıldırım İzmit'te
- Vergi zammı capslere konu oldu
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim