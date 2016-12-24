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Kandıra yolunda feci kaza: 1'i hamile 4 yaralı

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Kandıra yolunda feci kaza: 1'i hamile 4 yaralı
İzmit Kandıra yolu Çayırköy mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri hamile olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İzmit Kandıra Yolu Çayırköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan Kandıra istikametine seyir halinde olan İsmail Hamza Kuru idaresindeki 41 N 6566 plakalı otomobil, Çayırköy mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yola kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Cemil Acar idaresindeki 41 LD 848 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobil de yolun kenarına savruldu.

 

Sağlık durumları iyi

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Cemil Acar, Burak Acar ve Fatma Acar ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer araçtaki Ayşe Türkarslan ise Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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