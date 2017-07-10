Kandıra yolunda kaza eksik olmuyor!

Kandıra yolu Çayırköy mevkisinde kargo aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kandıra yolu Çayırköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Kandıra istikametine seyir halinde olan Oğuzhan Yoldaş idaresindeki 06 ADJ 925 plakalı PTT kargo aracı, D-605 karayolu Çayırköy girişi mevkisinde karşı yönden gelen Metin Özcan idaresindeki 34 KT 2145 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle PTT’ye ait hafif ticari kargo aracı, yolun kenarındaki su kanalına uçarken kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ve otomobilde bulunan Harun Özkan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle İzmit Kandıra yolunda trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan kurtarıcılarla otoparka götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN