Alınan bilgilere göre, Salih Ambar yönetimindeki 77 AP 999 plakalı otomobil, İzmit-Kandıra karayolunda Zekai Şimşek idaresindeki 34 ZA 8914 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile Ambar ile birlikte yolculuk yapan Emine, Zeynep ve Ali Kayra yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
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Kandıra Yolu'nda trafik kazası: 5 yaralı
Kandıra ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
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