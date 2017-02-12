Kandıra’da gölete hangi isim verilsin?

Mesut Akbulut

Kandıra Safalı Mahalle Muhtarı Tevfik Birgin, şu sıralar AKP Kandıra İlçe Başkanı Yunus Özder’e tepkili…

Kızgın…

Nedeni de gölet ismi…

6 yıl önce Safalı,

Beyceğiz,

Burhanlı,

Çalköy ve

Bollu köylerine ait arazilerin sulama suyu ihtiyacının karşılanması amacına yönelik başlatılan projeye Safalı Göleti ismi verilmiş…

Muhtarın dediğine göre DSİ yetkilileri de bu öneriye destek vermiş…

Ancak Erili köyü, bu ismi kabul etmemiş… Erikli Köyü’nden bazı kişiler, kulis yapmaya başlamış..

Konu AKP Kandıra İlçe Başkanı Yunus Özder’e duyurulmuş…

Özder de konuya taraf olmuş..

AKP’li önceki gün bir basın açıklaması yapmış…

Safalı Göleti’nin isminin değişeceğini ve bu gölete bölgedeki şehitlerden birinin isminin verileceğini söylemiş…

Özder’in bu açıklaması Safalı Mahalle Muhtarı Tevfik Birgin’i kızdırmış…

Birgin, ilçe başkanı Yunus Özder’in konuyla ilgili kendisiyle görüşmediğini ve fikrini almadığını söyleyerek sitem etmiş…

Özder’i taraf olmakla suçlamış…

Kandıra’da bu gölet ismi tartışılırken, Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar acaba hangi görüşte?

Kandıra Kaymakamı acaba duruma ne diyor?

Ya da Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in görüşü ne?

AKP Kandıra İlçe Başkanı Yunus Özder, gölede ilçedeki bir şehidin isminin verileceğini söylüyor…

Madem şehidin ismi verilecek, benim de bu önerim var…

Gölete, 25 Eylül 2015 tarihinde Tunceli kırsalında şehit düşen binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in ismi verilsin…

Bu ismin verileceğini tahmin etmiyorum…

Zira şehit binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in annesi Emine Güzel, yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin gündemine oturmuştu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki göstermişti…

Ama bakarsınız referandum öncesi Yavuz Sonat Güzel’in ismi gölete verilir…

Şehit ailesinin de bir nebze olsun gönlü alınır…

Mustafa Keser’in çilingir sofrası

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi, 62’nci kuruluş yıldönümünü önceki akşam The Ness Otel’de düzenlenen muhteşem bir geceyle kutladı.

Genç İMO’nun inşaatçının derdini Mustafa yazıp yanına keser fotoğrafı koymaları güzel bir hareket oldu.

Mustafa Keser, sahneye kadehiyle çıkmış…

Bu manzarayı gören AKP’li protokol üyeleri, geceden ayrılmış.

Sonrasında Mustafa Keser, sahnenin ortasına çilingir masası kurup, bazı İMO üyeleriyle kadeh tokuşturmuş.

Kimileri bu geceyi beğenmiş, kimileri de Keser’in bu tarzını abartılı görmüş.

Mustafa Keser’in tarzını herkes bilir…

Oraya gidenler de Keser’in bu tür davranışlarına katlanmak zorunda.

Neticede davetliler ünlü şarkıcı Mustafa Keser’in seslendirdiği parçalarla unutulmaz bir gece geçirmiş..

Kocasakal, Yıldırım’ı paçasından yakaladı

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Şinasi Yazar ve yönetimi tarafından Karamürsel’e davet edildi. Yazar burada bir konuşma yaptı… AKP hütümetini eleştirdi. AKP’li Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, meclis toplantısında CHP’lilere tepki göstererek, "Teröristlere yardım eden bir kişidir. Siz nasıl olur da böyle birini Karamürsel'e getirirsiniz” demiş. Bunu duyan Kocasakal, bir kez daha Karamürsel’e geldi… Amu bu kez İsmail Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu… Avukat olan Ümit Kocasakal, İsmail Yıldırım’ın paşasından tuttu… Kolay kolay bırakmaya niyetli değil…

Karaosmanoğlu’nun devrimci PARKASI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Antalya’da gerçekleştirilen “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Antalya Valisi Vali Münir Karaloğlu ile bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Karaosmanoğlu’nun parkası dikkat çekti. Devrimci gençler arasında bu parka modellerini bilmeyen yoktur. Deniz Gezmiş yakalandığı yıllarda yeşil renkli parkası ile sıkça görülmüştü. Başkan Karaosmanoğlu da Antalya’da buna benzer bir parka giydi.

AKP’li Şeker nereye koşuyor?

AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker son 7 ay içinde Marmara Bölgesinde toplam 145 belediye ve teşkilat ziyaretinde bulunmuş… Şeker buralarda Belediye ve teşkilatların seçim vaatlerini incelemiş… Bu vaatlerin gerçekleştirilmesinde ki son durumu tespit etmiş… Eski bir belediyeci olan Şeker, belediyelere eğitim vermiş, meclis üyelerinin görev ve sorumluluklarını anlatmış… Kim bilir Şeker, bu performansıyla bir sonraki seçimlerde Bakanlığa gör kırpıyordur…