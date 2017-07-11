Kaza, Kandıra Kefken yolu Kurtyeri Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa Akbaba idaresindeki 34 YB 1839 plakalı otomobil ile Alper Cambazoğlu idaresindeki 34 BP 0797 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Mustafa Akbaba, Fatma Zehra Akbaba, Münevver Akbaba, Serap Yıldız, Yağmur Yıldız ve Zeynep Yıldız yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kandıra'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kandıra'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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