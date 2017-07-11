  • BIST 101.197
  • Altın 141,703
  • Dolar 3,6372
  • Euro 4,1452
  • Kocaeli : 26 °C
  • İstanbul : 27 °C
  • Sakarya : 25 °C

Kandıra'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

»
Kandıra'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kandıra'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kaza, Kandıra Kefken yolu Kurtyeri Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa Akbaba idaresindeki 34 YB 1839 plakalı otomobil ile Alper Cambazoğlu idaresindeki 34 BP 0797 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Mustafa Akbaba, Fatma Zehra Akbaba, Münevver Akbaba, Serap Yıldız, Yağmur Yıldız ve Zeynep Yıldız yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELI'NIN KANDIRA ILCESI'NDE KAVSAKTA IKI OTOMOBILIN CARPISMASI SONUCU 6 KISI YARALANDI. FOTOGRAF-KANDIRA-DHA

KOCAELI'NIN KANDIRA ILCESI'NDE KAVSAKTA IKI OTOMOBILIN CARPISMASI SONUCU 6 KISI YARALANDI. FOTOGRAF-KANDIRA-DHA

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azılı hırsız, hiç umulmayan yerde yakalandı!10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:07
  • Oto hırsızlığı çetesi ÇÖKERTİLDİ!10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:39
  • Kendini kesen şahıs, köprüden atladı!10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:25
  • Ocakta unutulan yemek itfaiyeyi harekete geçirdi10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:27
  • 45 kişi ölümden döndü!10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:11
  • Ağaça çarpan genç sürücü, öldü10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:22
  • Alev topuna dönen motosikletten fırladı!10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:42
  • Gebze'de korkunç kaza! 2 öğrenci öldü 16 yaralı10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:57
  • 5 yaşındaki Buğra, boğuldu!10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:49
  • TEM'de feci kaza! 5 kişi yaralandı10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:01
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim