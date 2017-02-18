Kandıra'da “Kahve Hatırı Projesi" kapsamında Kandıra Merkez ve mahallelerde görev yapan din görevlilerine sivrisinek ve karasinek konusunda mücadeleyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kandıra Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşler Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü işbirliğinde “Kahve Hatırı Projesi “ kapsamında Kandıra Merkez ve mahallelerde görev yapan din görevlilerine sivrisinek ve karasinek konusunda mücadeleyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Kandıra Şefik Camisi’nde düzenlenen bilgilendirme programına İlçe Müftüsü Burhan Bilgin ve Kandıra Merkez ve mahallelerinde görev yapan tüm din görevlileri katılım sağladı.

KARA SİNEK TÜRLERİ

Temizlik konusuna dikkat çekilen programda sivrisinek ve karasinek türlerinin üreme yerleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Hijyenik koşulların sağlanmasına yönelik alınacak önlemlere de yer verilen bilgilendirme toplantısının önümüzdeki günlerde tekrar devam edeceği belirtildi. Program sonunda ilçe müftüsü Burhan Bilgin ve din görevlileri Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bilgilendirmelerden dolayı teşekkür etti.