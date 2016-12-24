Kandıra’da seçim yapıldı

Kandıra Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri önceki gün bir araya geldi.

Aralık 2016 döneminde Kent Konseyinin yapmış olduğu faaliyet ve etkinliklerin tanıtılmasıyla başlayan toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Günay’ın yanı sıra Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Can ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Halep konuşuldu.

SEÇİM YAPILDI

Toplantıda ayrıca gençlik meclis başkanı, kadın meclis başkanı, engelli meclis başkanı seçimlerine geçildi. Yapılan seçimlerin sonucunda, gençlik başkanı olarak Ercan Güneş, kadın meclis başkanı olarak Ayşe Maviş ve engelli meclis başkanı olarak Mustafa Akşit belirlendi.