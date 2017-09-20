Kandıra’da zor randevu

Süper Amatör Lig B Grubu’nda ilk haftanın berabere kalan iki takımı Kandıra Gençlerbirliği ile Kocaeli 1937 Sekaspor Kandıra Stadı’nda karşılaşacak ve mücadele saat 17’de başlayacak

TÜKEL: KAZANMALIYIZ

Sezonu geç açmasına karşın çabuk toparlanan ve ilk maçında Suadiye deplasmanından 2-2’lik beraberlik ile dönen Kandıra Gençlerbirliği, sahasında yaş ortalaması 18 olan 1937 Sekaspor karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Kandıra ekibinin teknik patronu Necmi Tükel “Tüm rakiplerimiz için çok değerli. Seka da bunlardan birisi. Sezon ki öncelikli hedeflerimizden birisi iç sahada en az puan kaybı ile ligi tamamlamak. Bu bakımdan kazanmalıyız” dedi.

FERHATOĞLU GENÇLER İÇİN BİR ŞANS

Son derece dar bütçe ve kısıtlı bir oyuncu kadrosu ile liglerde var olan ancak 2000-2001 doğumlu futbolcuların çok değerli dakikalar aldığı 1937 Seka ilk maçında Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Sırrıpaşa Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kalmış ve sezonu 1 puan ile açmıştı. Deneyimli teknik adam Nejat Ferhatoğlu “Amacım gençlerin önünü açmak ve onların mücadele seviyelerini arttırmak. Düşmek ya da çıkmaktan ziyade kent ve ülke futboluna ne kadar katkı koyabiliyoruz, ben buna bakıyorum” ifadelerine yer verdi. Erdem ÖVÜÇ