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Kandıralı kadınlar Halep’e destek verdi

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Kandıralı kadınlar Halep’e destek verdi
Kandıralı kadınlar, Kandıra Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Gülsima, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, Kandıra Kent Konseyi’nin destek verdiği “Halep Ordaysa Kandıra Burada” yardım kampanyasında biz de varız dediler.

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in eşi Elif Köken’in büyük destek verdiği Halep’e yardım kampanyasında kadınlar güç birliği yaparak dayanışma örneği gösterdi.  Yardım amaçlı düzenlenen kahvaltı programında toplanan yardımlarla Halep’in yaralarını sarmayı amaçlayan Kandıralı Kadınlar tüm ilçelere örnek oldu.

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