Kandıra’nın 3 sanatçısına vefasızlığı

M.Tanzer Ünal

Aslında düşünüyorum da, yaşananlar, Kandıra’nın düşünsel ve duygusal yapısına ters!

Kandıralılar, sıcak insanlardır…

Kandıralılar, düşünceli insanlardır…

Kandıralılar, duygusal insanlardır…

Kandıralılar, vefalı insanlardır…

Kandıra’da çok tanıdığım ve arkadaşım var, hiç birinde “olumsuz özellik” görmedim.

Ama her nedense…

Geçenlerde gazetemizde Amir Ateş’le ilgili bir haber çıktı:

“Amir Ateş ismi Antalya Kepez’de yaşayacak”

Yapılacak bir semt konağına “Amir Ateş” ismi verilmiş, temel atma törenine Amir Ateş de çağırılmış, onurlandırılmış.

Bu haber, beni hem sevindirdi, hem üzdü.

Kentimizin bir değerinin isminin Antalya’da bir konağa verilmesine, sevindim…

Üzüldüm, Amir Ateş ismi memleketi Kandıra’da henüz bir yere verilmiş değil.

Başkaları, Amir Ateş’in değerini biliyor, Kandıralılar bilmiyor.

Biliyorum, itiraz edeceksiniz…

“İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde ‘Bestekâr Amir Ateş Sokak’ var” diyeceksiniz…

Doğru var, bu ismi verenlere teşekkür ediyorum, benim serzenişim, Kandıra’da Amir Ateş isminin henüz bir yere verilmemesine…

İzmit’te de var, İstanbul Ataşehir’de de “Bestekâr Amir Ataş Caddesi” var.

İzmit, İstanbul, Antalya değerini biliyor, memleketi Kandıra’dan ses yok!

Üzüntüm bundan.

Amir Ateş’in önemi

Amir Ateş, 1942 yılında Kandıra’nın Yadeş Köyü’nde doğdu.

Ülkemizin tanınmış besteci ve mevlidhanı…

İsmini duymuşsunuzdur, ama onu daha çok şarkılardan tanırsınız.

2000 civarında bestesi var.

*Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın.

*Ben Seni Unutmak İstemedim Ki.

*Sevenler Hep Ağlarmış.

*Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim.

*Her Güzel Bağından Bir Gül Seçerdi.

*Adı Güzel Kendi Güzel…

*Gurbet O Kadar Acı Ki Ne Varsa İçinde.

*Gönlüm Özler Kaybolan Manalı Mahzun Çehreni.

*Kaybolan Yıldız Gibi, Çıldıran Yalnız Gibi…

Biranda hatırlayıverdiğim eserleri…

Daha nice unutulmaz besteleri var.

Hep mırıldanırız, ama çoğumuz bu şarkıların bestekârının hemşerimiz Amir Ateş olduğunu bilmeyiz.

Amir Ateş, böylesine önemli bir sanatçı!

Kentimiz için, özellikle doğduğu Kandıra için çok önemli.

Kandıra için önemli de, gördüğümüz kadarıyla, Kandıra’yı yönetenler bunun farkında değil.

Sadece Amir Ateş mi?

Yaram depreşti…

Kandıra için önemli olan sadece Amir Ateş mi?

Kandıra’nın başka değerleri de var.

Örneğin, Mustafa Kandıralı…

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük klarnet virtüözlerinden biri.

Türkiye’de “klarnet” denince ilk akla gelen kişidir.

86 yaşında…

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir sanatını icra edemiyor, ama o bir değer.

Kandıra’nın değeri…

Soyadını bile doğup büyüdüğü ilçeden almış.

Sordum, Mustafa Kandıralı ismi de Kandıra’da herhangi bir yere verilmemiş.

Ne bir sokağa, ne bir caddeye, ne de kültürle ilgili bir yapıya.

Bir ara…

Çok eski yıllarda…

Verilme kararı alınmış, sonra ne olduysa verilmemiş.

Türkan Kandıralı’yı da unutmayalım

Türkan Kandıralı, Mustafa Kandıralı’nın yeğeni…

O da, ünü ülkemizin sınırlarını aşmış çok değerli bir “klarnet virtüözü”!

Mustafa Kandıralı’nın, “Tahtımı şimdi ona devrediyorum” dediği sanatçı…

Türkan Kandıralı da Kandıra için çok önemli.

Amcasından devraldığı “taht”ın hakkını veriyor.

Klarnetle anılan “Kandıralı” soyadını, en iyi şekilde temsil ediyor.

Eskiden “klarnet” denince “Mustafa Kandıralı” akla geliyordu, şimdi ilk anımsanan isim, “Türkan Kandıralı”!

Türkan Kandıralı, klarnette, hem Kandıra’nın hem ülkemizin gururu!

Bu değerli sanatçımızın ismi de Kandıra’da herhangi bir yere verilmiş değil.

Kandıra, bu değerleri için neler yapabilir?

Bence; sokaklara, caddelere, köprülere, geçitlere ad verme işi iyice bayatladı.

İşin cılkı çıktı!

Biri veriyor, öbürü silip başkasının adını yazıyor…

Ben bu saatten sonra Mustafa Kandıralı, Amir Ateş ve Türkan Kandıralı isimlerinin Kandıra’da herhangi bir sokak veya caddeye verilmesine karşıyım.

Kandıra, bu üç değerini daha başka yöntemlerle yaşatmalı ve onurlandırmalı.

Bu üç ismi, kendi “marka değeri”ne katmalı.

Neler yapılabilir?

Ben olsam neler yaparım?

*Kandıra’da bir “kültür parkı” kurar, bu parka Mustafa Kandıralı, Amir Ateş ve Türkan Kandıralı’nın heykellerini dikerim.

*Bu parkta müze yapar, bu üç sanatçının sanat yaşamlarıyla ilgili bilgi ve belgeleri bu müzede sergilerim.

*Dahası… Bu üç sanatçımız adına “müzik okulu” açarım. Kandıra’dan yeni değerlerin yetişmesini sağlarım. Kandıra’ya yeni Mustafa Kandıralı’lar, yeni Amir Ateş’ler, yeni Türkan Kandıralı’lar kazandırırım.

*Bu üç isim adına kültür festivalleri düzenlerim.

Böyle bir proje, inanın Kandıra’nın marka değerini çok artırır.

Kandıra’nın ününe ün katar.

Böylece Kandıra, üç evladına “vefa” görevini de yerine getirmiş olur.

Vefasızlığı sona erer…

Ben öneriyorum, takdir Kandıra ve Kocaeli’ni yönetenlerin!