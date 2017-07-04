Kandıra'nın çiftçileri de ADALET istedi

Kandıra'nın Teksen Köyü ve Akçaova Köyü de ADALET istedi!

Kandıra Teksen ve Akçaova köyleri bugün Adalet Yürüyüşü'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdüler. CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, Teksen Köyü'nden Sabri Şahin, Teksen köyü kadınları, CHP Teksen ve Akçaova partilileri kortejde dev bir pankart açarak Kandıra'nın imara açılan, tarıma el verişli "verimli" topraklarına sahip çıkılmasını istediler. Teksen Köyü'nün çiftçileri tarafından açılan pankartta "Tarım ve Hayvancılık için 1000 yıllık topraklarımız için Kandıra Teksen Köyü ADALET" ifadeleri yer aldı.