Kandıra’nın gururu oldular ama kimse bilmiyor!

Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor, bu sezonun ayakta alkışlanacak takımları arasında yer aldı

NE UMDULAR NE BULDULAR

3 yıl önce yüzbinlerce liraların kaynadığı, 2 yıl önce de aynı hataların devam ettiği Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor’da geçen sezon deneyimli teknik adam Hüseyin Çoban takımın başına geçmiş ve neredeyse bedavaya kurulan takım BAL’ın kapısından dönmüştü. Kandıra Gençlerbirliği için bu sezon ise “Takım kuramıyorlar, kesin düşerler, inşallah bizim grupta yer alırlar” yorumları yapılırken, bu düşünce sahiplerinin ellerindeki hesapları şaştı.

OYAN VE ÖZ

Takımın bu sezonki teknik patronu, Kandıra’nın “Tozlu” olarak nam salan eski beklerinden Ayhan Oyan, yine yıllarını Kandıra takımlarının başarısı için geçiren orta sahada futbol oynadığı için “Şef” olarak bilinen Okan Öz ile birlikte kolları sıvadı ve bu ikili hemen hemen tamamı Kandıralı olan futbolcuları aynı çatı altında topladı. Bu futbolcuların içinde yıllardır yok sayılan, küstürülen yetenekli futbolcular da vardı. Takım, sezon boyunca birçok sıkıntının üstesinden, takım içindeki dayanışma sayesinde geldi, el birliği ile karşılarına çıkan zorluklara göğüs gerdi.

HOCA DEĞİL, ARKADAŞ

Teknik adamlar Ayhan Oyan ve Okan Öz futbolculara ağabey gibi, arkadaş gibi yaklaştı. Futbolcular “Yıllar sonra” Kandıralılara verilen değerin farkında olduğu ve teknik anlamda da Oyan ve Öz’e her türlü sorunlarını anlatabildikleri için aradaki güven saha içine de olumlu yansıdı. Tabii ki takımdaki bazı yönetim kurulu üyeleri de Kandıra GB’nin ayakta kalması adına ellerinden geleni yaptı.Belediye ve kulüp arasında köprü görevi gördü. Kandıra Belediyesi’nin kanatlarının altında, ilçeyi en iyi şekilde temsil eden Yeşil Beyazlılar bu sezon da en az maliyet ile en çok işi yapan kulüpler arasında yer aldı.

DERBENT’İN KARŞISINA TAŞ GİBİ DİKİLDİ

Kandıra ekibi bu sezon topladığı 29 puan ile oldukça dikkat çekti. Üst sıralardaki tüm takımların korkulu rüyası oldu. Belki de 2 nokta futbolcu daha olsaydı Play-Off bile gelebilirdi. Ancak yine de elde edilen puan önemli bir başarı olarak nitelendirildi. Kandıra’nın son rakibi Derbentspor’du. “Nasıl olsa Kandıra rahat. Sıkmazlar” diye iç geçirenler, Kandıra’nın Derbent’in karşısında taş gibi dikildiğini görünce şaşırdı.

HAS ADAMLAR

Önemli futbolcularının sakat olduğu için forma giyemediği Kandıra GB, 90 dakika boyunca Derbent filelerini havalandırmak için her şeyi yaptı. Özellikle ilk yarıda Derbent kalecisi Sarp adeta ecel terleri dökse de 90 dakika boyunca kalesini gole kapadı. Maçı izlemeyenler, 3-0 yazan tabelaya bakıp kesinlikle aldanmamalı.Kısacası Kandıra Gençlerbirliği Belediyesporlu teknik ekip ve futbolcular bu yıl da ilçenin has adamları oldu! Erdem ÖVÜÇ