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Kandıra’nın içme suyu problemi yok

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Kandıra’nın içme suyu problemi yok
Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’i ağırlayan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, altyapı hizmetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini belirterek, “Namazgah barajı ile Kandıra’nın içme suyu problemi kalmadı” dedi

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, hayırlı olsun kabullerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Başkan Yardımcısı Murat Ölmez ile birlikte Genel Müdür Sağlık’ı makamında ziyaret etti. Yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Ünal Köken şunları kaydetti:

 

“DESTEK VERECEĞİZ”

“İSU Genel Müdürlüğü’nde yıllarca birlikte görev yaptık. Yaptığı görevlerde her zaman başarı grafiğini yükselten ve insan ilişkilerinde son derece sıcak olan Genel Müdür Ali Sağlık Bey’e yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu yeni dönemde Kandıra’mızın altyapı ile ilgili eksikliklerin giderilmesinde ve yapılacak çalışmalarda belediye olarak her zaman destek vereceğiz” dedi.

 

“YATIRIMLAR HIZLANACAK”

Ziyaretlerinden ve samimi açıklamalarından dolayı teşekkür eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, bölge ayrımı yapmadan yatırım ve projelerini sürdürdüklerini söyledi. Yaptıkları Namazgah barajı ile Kandıra’nın içme suyu problemi bulunmadığını ifade eden Genel Müdür Sağlık, kırsal alanların atık su altyapılarının tamamlanması için de yatırımlarını önümüzdeki dönemde hızlandıracaklarını kaydetti.

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