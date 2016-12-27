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Kandıra’ya yeni kültür merkezi

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Kandıra’ya yeni kültür merkezi
Kandıra Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Namazgah Kültür Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Belediye başkanı Ünal Köken’in de büyük önem verdiği törene Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, AKP Kandıra İlçe Başkanı Yunus Özder, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

 

“EN KISA ZAMANDA BİTECEK”

İlçenin gelişmesine yönelik önemli bir hamle olarak görülen Namazgah Kültür Merkezi’nde konferans salonu, sinema, düğün salonu, kütüphane, hamam, öğrenci bilişim merkezi gibi sosyal alanlar yer alacak. Törende konuşan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Merkezimiz en kısa zamanda ilçemize kazandırılmış olacak” diye konuştu.

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