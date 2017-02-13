Kanepe alev aldı

İzmit Gültepe Mahallesi Salim Çolak Caddesi üzerinde bulunan, Osman Özata isimli şahısa ait tek katli evin balkonunda bulunan kanape henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Olayı fark eden Özata'nın komşuları durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ev ulaşılması güç bir yerde olduğu için yangına bahçede bulunan çeşmeye bağlı hortumla müdahale etti. Kanepe altında ve balkonda bulunan kartonlar yangının söndürülmesini güçleştirdi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken maddi hasar meydana geldi. Nuri AKÇAHARMAN