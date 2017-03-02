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Kanlı eylem planının yardımcısı yakalandı!

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Kanlı eylem planının yardımcısı yakalandı!
Adana'da geçen yıl patlayıcı yüklü araçla eylem yapmak isteyen PKK terör örgütü üyelerine yardımcı olduğu belirlenen A.B., Kocaeli'de yakalandı. A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen yıl Adana'da bomba yüklü araçla düzenlenmek istenen terör eylemine yardımcı olduğu belirlenen A.B.'yi takibe aldı. Adana'da bomba yüklü araç polisin operasyonu ile ele geçirilirken, eyleme yardımcı olduğu belirlenen A.B.'nin Kocaeli'ne geldiği belirlendi. Sahte plakalı lüks bir araçla Kocaeli'ne gelen A.B., polisin operasyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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